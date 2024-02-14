Больше 900 тысяч рублей направят на улучшение качества работы сайта казанского паркинга

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Город
14 февраля 2024  08:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Для бесперебойной работы сайта потратят 960 тыс. рублей. Заказчиком выступает МКУ «Организатор городского парковочного пространства». Исполнителя определят на аукционе. Подача заявок закрывается 20 февраля.

Специалистам необходимо достичь высокого уровня отказоустойчивости инфраструктуры заказчика, уменьшить время простоя или недоступность в работе информационного портала parkingkzn.ru, резервировать данные для восстановления системы с наименьшими временными издержкам, написано в техническом задании.

Сегодня также ведется разработка мобильного приложения с качественно новым оформлением и функционалом. Ожидается, что обновится оно в июле текущего года.

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