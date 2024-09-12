Больше, чем контракт. Как в Татарстане помогают защитникам Родины?

Заключить контракт с Министерством обороны России в Татарстане – значит получить не только уверенность в завтрашнем дне, но и беспрецедентную поддержку со стороны региона. Неудивительно, что граждане со всей России, включая жителей регионов с высокими заработками, все чаще выбирают именно Татарстан.

Одним из ключевых преимуществ является скорость и простота оформления документов. Благодаря слаженной работе Центров оформления на контрактную службу в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, весь процесс занимает не более суток.

В центрах оказывается комплексная поддержка. От помощи в оформлении документов и прохождения медкомиссии до консультирования по вопросам льгот и выплат. Иностранным гражданам помогают с оформлением гражданства РФ и ИНН.

Весомым аргументом в пользу заключения контракта в Татарстане является единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей – одна из самых крупных в стране.

Важно отметить, что будущие военнослужащие могут выбрать воинскую часть и род войск, исходя из своих предпочтений. Перед отправкой в зону СВО все бойцы проходят необходимую боевую подготовку.

Еженедельно на передовую отправляются конвои с гуманитарной помощью, техникой, а также всем необходимым по запросам бойцов. Семьи военнослужащих находятся под патронажем республиканских властей.

Узнать подробнее о преимуществах контрактной службы в Татарстане можно по круглосуточному телефону: 8 (800) 222-59-00.