Больше половины опрошенных казанцев считают критичной антропогенную нагрузку на Голубые озера

ИА «ПромРейтинг» провело опрос жителей Казани и ее пригородов на тему сохранения и обустройства Голубых озер. Результаты исследования не удивили. Казанцы по-прежнему бережно относятся к окружающей их среде, и особенно к знакомым местам.

Система из трех озер — Большого Голубого, Малого Голубого и Проточного — расположена на территории Казани и Высокогорского района Татарстана с двух стороны трассы М7. С 1994 года эта территория отнесена к разряду особо охраняемых. Тем не менее в последнее время возникает все больше сообщений о том, что на озерах произошли изменения, которые несут угрозу для их сохранности.

В результате более 90% опрошенных высказались в пользу защиты Голубых озер и соответственно, считают, что государство должно взять на себя управление системой озер.

Также респонденты отметили факторы, которые, по их мнению, сильнее всего влияют на состояние Голубых озер и прилегающих лесных массивов. Среди них: загрязнение воды, туристы, следы от автомобилей, отсутствие инфраструктуры, в том числе туалетов, и замусоренность территории.

Интересно, что жители прилегающих поселков относятся к туризму позитивнее казанцев — 80,3 и 71,2% ответов. Как отмечают аналитики, это связано с тем, что первые часто относят к туристам и самих себя.

Более радикальны казанцы и к мерам, которые нужно предпринять для сохранения озер: почти 52% выступают за ввод жестких ограничений. Среди жителей поселков на такие ответы пришлось 46,4%.

Поделились респонденты и мнением о том, что считают наиболее ценным в Голубых озерах. Это оказались уникальность, цвет — исчезновение которого во многом и заставило забить тревогу, красота, прозрачность, температура, доступность и лечебные свойства.

Однако эти достоинства могут быть утрачены под влиянием высокой антропогенной нагрузки, в том числе загрязнения, застройки берегов. Также среди недостатков была названа низкая транспортная доступность и отсутствие оборудованных парковок.

По мнению жителей Казани, антропогенная нагрузка, оказываемая на озера, является критической. Так ответили более половины (50,8%) участников опроса. Среди жителей поселка отношение более оптимистичное — 44,3% ответов.

В то же время 58% местных жителей говорят о личной ответственности за судьбу Голубых озер, в то время как среди казанцев нести ее готовы лишь 53,7% респондентов.