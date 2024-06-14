Большегруз повредил контактную сеть троллейбусов в Казани, график движения изменен

В Казани изменился график движения трамваев и троллейбусов из-за аварии на контактной сети.

Фото: © «Метроэлектротранс»

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», повреждение контактной сети произошло на пересечении улиц Тульская и Авангардная в результате проезда крупногабаритного транспорта сторонней организации.

Временно трамвайные маршруты № 5, 5а, 7 следуют до улицы Халитова с разворотом через ж/д вокзал. Троллейбусные маршруты № 6, 9 следуют до Танкового кольца.

На месте аварии работают аварийные службы предприятия. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений в движении.