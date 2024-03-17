Большой концерт пройдёт сегодня в Казани в заключительный день выборов

Вход осуществляется по специальным браслетам «Всей семьей на выборы», который выдают на избирательном участке. Посетить концерт могут все жители Татарстана независимо от того, где они проголосовали.

В 12:00 на «Ак Барс Арене» начинаются масленичные гулянья. В 15:00 на работу выходят клоуны, мимы и другие артисты. Разыграют призы и будут петь народные песни.

Затем в 14.30 начинется концерт. Первыми в списках выступающих стоят Анастасия Макарова и Камила Измайлова. В 15.00 на сцену выйдет Хабиб, в 15.30 — Гузель Уразова, в 16.00 — Ваня Дмитриенко, в 16.30 — Фирдус Тямаев, в 17.00 — «Кар-мэн», в 18.00 — ВИА «Волга-Волга», в 18.30 — Государственный хор Татарстана, в 19.00 — «Иванушки International», в 20.00 — Салават Фатхетдинов, а в 20.30 — «Хор Турецкого».

Работать будут детские и семейные аттракционы, фуд-корты, мастер-классы.

Организаторы напоминают, что до 23:00 сегодня временно будут ограничены проезд и стоянка транспорта на объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена».