 Большой оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» будет сдан летом 2022 года
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Большой оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» будет сдан летом 2022 года

Комплекс включит в себя бани, сауны и термальный бассейн.

Республика
30 декабря 2021  09:08
Автор:
Николай Лукоянов

Большой оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» планируется сдать летом 2022 года. Об этом рассказал руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Татарстана Рамиль Муллин в интервью ТАСС.

«Интересный проект, появится порядка 30 бань, элементы аквапарка. И я думаю, он станет точкой притяжения в городе. Ежедневно комплекс смогут посещать около 4 тыс. человек. На данный момент сдача запланирована летом 2022 года», – сообщил он.

Также Муллин отметил удорожание проекта, что стало причиной торможения строительства. Сейчас общий объем инвестиций увеличился на 70% и оценивается в 700 млн рублей.

Он подчеркнул, что новый комплекс должен стать центом притяжения для туристов.

Сейчас работы в комплексе выполнены на 90%.

 

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