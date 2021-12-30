Большой оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» будет сдан летом 2022 года

Большой оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» планируется сдать летом 2022 года. Об этом рассказал руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Татарстана Рамиль Муллин в интервью ТАСС.

«Интересный проект, появится порядка 30 бань, элементы аквапарка. И я думаю, он станет точкой притяжения в городе. Ежедневно комплекс смогут посещать около 4 тыс. человек. На данный момент сдача запланирована летом 2022 года», – сообщил он.

Также Муллин отметил удорожание проекта, что стало причиной торможения строительства. Сейчас общий объем инвестиций увеличился на 70% и оценивается в 700 млн рублей.

Он подчеркнул, что новый комплекс должен стать центом притяжения для туристов.

Сейчас работы в комплексе выполнены на 90%.