Большой вызов: в Казани прошла Республиканская елка

В Казани завершилась Республиканская новогодняя елка. Мероприятие проходило в Баскет-холле в 12 и 15 часов. Для тех, кто не мог посетить мероприятия, организовали онлайн-трансляцию.

«Каждый раз это большой вызов, потому что приезжает огромное количество детей. В этом году 8 тыс. детей. Все они приезжают с предвкушением чуда и наша задача оправдать их ожидания», — заявил министр по делам молодежи Тимур Сулейманов.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что большое количество детей, это большая ответственность взрослых.

«На самом деле, когда приходит такое количество детей, это большая ответственность взрослых. Организовать для них мероприятие, чтобы им было интересно, чтобы в этом был смысл и чтобы мы точно понимали Новый год — это семейный праздник», — сказала Фазлеева.

Она также добавила, что никакой виртуальный мир не позволит нам вот так любить и относиться друг другу, как это позволяет реальный мир.

Кроме этого Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активистами детских и молодежных организаций во время Республиканской елки. На встрече с Президентом ребята сообщили о своих увлечениях, успехах в учебе и планах на будущее. В завершение Рустам Минниханов сделал с детьми памятную фотографию.