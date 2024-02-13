Борьба со снегом продолжается с переменным успехом

Вчерашний «деловой понедельник» в Казанской мэрии, как и следовало ожидать, снова начался с обсуждения аномального снегопада. С докладами выступили заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев и главы районов.

Доклад Куляжева, как и в предыдущие совещания, изобиловал отступлениями про трудности борьбы со снегом и героические усилия дорожных служб. По данным муниципального чиновника, даже если не брать снежный январь, только с начала февраля в городе выпало 95% месячной нормы осадков. То есть не успели убрать январский снег, а тут подоспела новая большая порция.

Только вот мэр Казани Ильсур Метшин на это заметил, что горожане, вероятно, подустали от обилия впечатляющих цифр в отчетах про борьбу со стихией. И с нетерпением ждут результата. «Далеко не все дворы приведены в порядок», - констатировал градоначальник. И тут же попенял на этот факт самим горожанам. По его словам, снег вывозят только там, где сами жильцы самоорганизовались и оплатили этот вывоз.

А в остальных дворах, которых подавляющее большинство, снежные горы достигли четырехметровой отметки. И это еще не предел, для убираемого снега уже нет свободных площадей. Значит, горы будут расти и дальше - все выше и выше.

Хотя, как доложил Куляжев, техники и рабочих рук сейчас не хватает. Как и мест для складирования снега. Зачем же тогда скидываться на его вывоз?

Метшин сказал, что в принципе жилищные организации должны убирать снег во дворах. Но тут же привел аналогию с пожаром: сердобольные соседи не ждут, пока приедут пожарные, а помогают тушить дом сами. «Всем миром выходят и помогают», - добавил он. Правда, тут на ум приходит старая шутка про то, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Ясно, что стихия. Но у нас почти каждая зима преподносит сюрпризы.

Впрочем, как следует из отчетов глав районов, коммунальные службы неплохо справляются и сами. К примеру, глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов отрапортовал, что за последнее время в его районе расчищено 92% дворов и 60% скатных кровель многоквартирных домов. Это немного удивило корреспондента, проживающего в самом сердце этого района. Впрочем, может, автор этих строк просто не там ходит.

Мэр сделал акцент на уборке снега в казанских поселках. Не до всех из них дотянулась рука дорожного рабочего. «Неприемлемо, когда автобус не может, как было на Сухой Реке, доехать до конечной остановки. Есть пожилые, есть взрослые, есть мамы с детьми. Они не должны месить снег до той точки, куда доезжает транспорт», - возмутился Метшин. Также он напомнил об опасности образования снежных шапок на крышах, особенно на скатных кровлях.

В завершение совещания градоначальник пообещал горожанам, что «чудес не будет», то есть снег будет убираться и вывозиться с учетом имеющихся ресурсов. Но все-таки Метшин признал, что некоторые несовершенства нынешней системы имеются. «Все уроки этой снежной зимы будут изучены. Итогом должно стать предложение по более совершенной системе уборки снега с прописанными алгоритмами для всех структур исполкома, глав районов, подрядчиков, управляющих компаний, а также для городских субъектов. При всей накопившейся усталости нельзя снижать темпы по очистке города от снега. Люди ждут от нас улучшения ситуации. Скоро ожидается ясная погода, которая позволит нам взятые на себя обязательства реализовать», - резюмировал мэр.