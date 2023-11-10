Борт МЧС России доставит из Казани для населения сектора Газа

Очередную партию гуманитарной помощи доставит борт МЧС России для населения сектора Газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани в аэропорт города Эль-Ариш. Доставка гуманитарного груза организована в соответствии с указанием Президента РФ и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Борт доставит продукты питания, средства личной гигиены, одежду, портативные печи и пледы общим весом 25 тонн. Все это будет доставлено на территорию Арабской Республики Египет и передано представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.