Борт МЧС России доставит из Казани для населения сектора Газа

Республика
10 ноября 2023  10:19
Автор:
Виктория Осинина

Очередную партию гуманитарной помощи доставит борт МЧС России для населения сектора Газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани в аэропорт города Эль-Ариш. Доставка гуманитарного груза организована в соответствии с указанием Президента РФ и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Борт доставит продукты питания, средства личной гигиены, одежду, портативные печи и пледы общим весом 25 тонн. Все это будет доставлено на территорию Арабской Республики Египет и передано представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.

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Борт МЧС России доставит из Казани для населения сектора Газа
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