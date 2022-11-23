 «Братья по почке»: двум татарстанцам с одинаковыми фамилиями пересадили почки от одного пациента
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«Братья по почке»: двум татарстанцам с одинаковыми фамилиями пересадили почки от одного пациента

Уникальное совпадение произошло в РКБ Татарстана.

Республика
23 ноября 2022  18:35
Автор:
Роза Габитова

Двум жителям Кукмора с одинаковыми фамилиями пересадили почти от одного пациента. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы РТ. 

Минемуллин Руслан, 37 лет, и Минемуллин Ильнат, 35 лет, прошли на пересадку почки через отбор. Мужчин не связывают родственные связи, однако они называют друг друга братьями. 

«Нам пересадили почки от одного человека. Слава богу, все прижилось, все нормально, все работает. Сейчас мы стали родственниками, даже, можно сказать, братьями. У нас есть одинаковый орган, похожий друг на друга генетически по всем этим параметрам», — рассказывают они. 

Минемуллиных в одно время увезли в реанимацию, оперировали, друг друга они видели и до анестезии. Все этапы они проходили вместе.

«У нас две операционные бригады параллельно оперировали обоих», — рассказал заведующий отделением пересадки почки РКБ Алмаз Гайнуллов. 

По словам терапевта-нефролога РКБ Ксении Ситкиной, такое совпадение — уникальный случай и впервые встретился в практике. 

«Скорее всего, [мы] не родственники. Он какой-то желтый, я какой-то темный. Я в очках, он без. Но я у отца все-таки спрошу», — смеется Руслан.

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