«БРИКС» признано словом года в Татарстане

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Республика
4 января 2025  15:46

В Татарстане подвели итоги ежегодного конкурса на самое значимое слово. В 2024 году лидером стало слово «БРИКС», набравшее более 3 тысяч голосов. Об этом сообщает издание «Миллиард Татар».  

В конкурсе участвовали слова, отражающие ключевые события и культурные особенности региона. Среди них были «чак-чак», «ясалма интеллект», «татарча телеграм», «гаилә», «шурале» и другие.  

Всего в голосовании приняли участие 5,5 тысяч человек. Второе место заняло слово «чак-чак» с 1254 голосами, а третье — «гаилә», набравшее 1132 голоса.

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