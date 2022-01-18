 Британский врач: одним из симптомов омикрона может быть конъюнктивит
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Британский врач: одним из симптомов омикрона может быть конъюнктивит

Специалист заявляет, что ковид может проникнуть в тело через клеточные рецепторы в глазах.

Спецпроекты
18 января 2022  20:45
Автор:
Николай Лукоянов

Британский врач Нина Аслам рассказала, что конъюнктивит может стать одним из симптомов омикрона. Об этом сообщает издание Daily Express.

Специалист заявляет, что ковид может проникнуть в тело через клеточные рецепторы, которые есть в глазах.

Также Нина Аслам отметила, что конъюнктивит появляется даже при бессимптомном протекании вируса.

Конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной). 

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявлено 11 случаев заражения новым штамом омикрон. Девять случаев из них – завозные, два случая – «домашние». 

 

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