Британский врач: одним из симптомов омикрона может быть конъюнктивит

Британский врач Нина Аслам рассказала, что конъюнктивит может стать одним из симптомов омикрона. Об этом сообщает издание Daily Express.

Специалист заявляет, что ковид может проникнуть в тело через клеточные рецепторы, которые есть в глазах.

Также Нина Аслам отметила, что конъюнктивит появляется даже при бессимптомном протекании вируса.

Конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявлено 11 случаев заражения новым штамом омикрон. Девять случаев из них – завозные, два случая – «домашние».