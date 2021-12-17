БСМП Набережных Челнов получила больничную версию премии «Оскар» в третий раз

БСМП Набережных Челнов аккредитовалась по стандартам американской компании Joint Commission International (JCI), это одна из самых престижных международных аккредитаций для клиник. Медучреждение получило больничную версию «Оскара» в третий раз. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На сегодняшний день подобный статус аккредитации имеют лишь около тысячи клиник по всему миру. В России таких клиник всего пять – четыре из них частные московские, и только БСМП Челнов является больницей регионального уровня, которая прошла престижную аккредитацию.

По седьмой по счету версии аккредитации оценивается качество медпомощи в клинике, безопасность пациентов и персонала, работа над качеством в постоянном режиме и так далее.