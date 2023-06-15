«Будто стая мальчишек бежит и поджигает»: погорельцы рассказали, как начинался пожар в доме на Чехова

«Жена у меня чувствительная на запахи, сказала: «Саша, где-то пахнет горелым». Вышел осмотреться, гляжу, со стороны парка Горького горит квартира на пятом этаже», – описывает события вечера 14 июня житель многоквартирного дома Чехова 8/2 Александр К.. Сейчас он с супругой и еще 10 человек на время переехали в казанскую гостиницу «Кварт».

Накануне кровля пятиэтажки, где семья проживала несколько десятилетий, полыхала так, что дым было видно практически во всех районах Казани, в том числе с акватории Волги.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 1,1 тыс. квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Всего из дома эвакуированы 132 человека. По мнению многих погорельцев, вполне вероятно, что причиной столь крупного пожара мог стать кровельный утеплитель, который не обладал огнеупорными свойствами.

«Чердачное перекрытие делали люди, которые к строительству отношения не имеют»

Пожар на Чехова 8/2 семью 75-летнего Александра К. застал в тот момент, когда все были дома. Говорит, благо у жены обустроенное чувство обоняния, она вовремя подняла тревогу. Оказалось, что горела квартира на пятом этаже.

«Она [квартира] загорелась, и пламя перешло на чердачное перекрытие. Чердачное перекрытие при капремонте делали люди, которые к строительству отношения не имеют. Я их сколько поправлял, сколько нервов было…. Уложили, по-моему, не огнезащитный утеплитель и по утеплителю видно прямо вся площадь на глазах прямо идет и весь утеплитель распалился», - говорит собеседник, за плечами которого 42 года службы в проектном институте «Татинвестгражданпроект».

Пожар в жилом доме на улице Чехова начался 14 июня в 18.35. В доме имеется 66 квартир. Фото: © пресс-служба мэрии Казани

О слабых огнестойких свойствах кровли Александр судит по скорости распространения огня. На видео, которые появились в сети было видно, с каким проворством пламя заволокло крышу пятиэтажки. Черный дым в небе над центром можно было увидеть со всех районов города, в том числе с акватории Волги.

«Ну что в чердаке есть? Хороший утеплитель - минвата, стяжка цементная… Чему там гореть? А здесь прямо на глазах же тык-тык-тык 50 на 50 метров возгорание. Как будто бежит стая мальчишек и поджигает по ходу», - говорит погорелец, отмечая, что часть вины в случившимся лежит на ответственных за эксплуатацию дома.

Жители отмечают, что случись пожар раньше шести вечера, работать пожарным было бы куда сложнее. Узкие проезды вокруг дома в дневное время забиты припаркованными машинами, а первый этаж занимает Управление по вопросам миграции.

12 жителей пострадавшего от пожара дома разместили в гостинице «Кварт». Фото: © Дамира Хайрулина

Условия своего временного прибежища в виде гостиницы «Кварт» на проспекте Победы погорельцы называют неплохими. Многие из «вынужденных переселенцев» признались, что переехали сюда не желая стеснять родственников.

«Мы привыкли жить спокойно и независимо ни от кого. Родственников – до чертовой матери, примут всех. Но понимаете стеснять их …, самому ходить боком … вот из-за чего сюда приехал», – объясняет собеседник.

Как тушили дом на Чехова

Для тушения пожара привлекли 62 человека и 12 единиц техники. Локализовать огонь удалось в 20.35, через через два часа с начала возгорания. Ликвидация открытого горения в 21:06.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, при тушении пожара были задействованы 13 стволов, работали 11 звеньев газодымозащитной службы. Спасатели помогли выбраться из дома двум маломобильным жителям дома.

По словам Александра, сегодня людей стали ненадолго пускать в их квартиры. В ходе такового он сумел отыскать в квартире на втором этаже свою кошку.

«Кошка дикая, я ее в саду поймал, у нас шесть лет уже живет. Но она как залезет куда - не найду. Вчера ходил, не нашел, а сегодня – нашел, водички налил», – говорит он, с радостью отметив, что приют в гостинице нашелся и кошке.

Как сообщили «КВ» в пресс-службе мэрии города, сегодня на место пожара вывозят мусор, убирают обрушения, приводят в порядок двор.

«Жители квартир в сопровождении сотрудников полиции заходили в свои квартиры, чтобы забрать документы, какие-то вещи», – рассказали там.

В доме перекрыто водоснабжение, газ и электричество. Подачу возобновят после того, как станет известно, что дом безопасен.В гостинице люди смогут находиться столько, сколько будет необходимо.

«В данный момент такое обследование и проходит», – добавили в пресс-службе.

Специалисты уже приступили к оценке сроков ремонта мест общего пользования. Вернуться в свои квартиры людям разрешат после подтверждения безопасности.