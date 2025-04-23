Бугульминцы лишились доступа к «Госуслугам» из-за мошенников

news_top_970_100
Республика
23 апреля 2025  16:37

За сутки в бугульминскую полицию поступило три заявления о взломах аккаунтов на портале «Госуслуги». Преступники использовали социальную инженерию, чтобы завладеть персональными данными граждан.

49-летняя местная жительница передала мошеннику код из SMS, поверив, что разговаривает с представителем сотового оператора. 70-летняя пенсионерка лишилась доступа к аккаунту после звонка от лжесотрудника «безопасности Госуслуг». 65-летний мужчина стал жертвой схемы с якобы ожидаемой посылкой с маркетплейса.

В МВД Татарстана напоминают: настоящие сотрудники госорганов никогда не просят сообщать коды подтверждения или пароли. При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию.

news_right_column_240_400
Новости
Родительские субботы в 2025 году: как помянуть усопших по православной традиции
Амир Мифтахов показал худшую личную статистику по отражённым броскам за матч в КХЛ
В Татарстане активно идут весенне-полевые работы
Новые налоговые льготы для многодетных семей с 2026 года
Казанский «Зенит» попал в группу А «Финала шести»
Бугульминцы лишились доступа к «Госуслугам» из-за мошенников
Семья из Татарстана получила орден «Родительская слава»
В Татарстане приводят в порядок федеральные трассы