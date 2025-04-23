Бугульминцы лишились доступа к «Госуслугам» из-за мошенников

За сутки в бугульминскую полицию поступило три заявления о взломах аккаунтов на портале «Госуслуги». Преступники использовали социальную инженерию, чтобы завладеть персональными данными граждан.

49-летняя местная жительница передала мошеннику код из SMS, поверив, что разговаривает с представителем сотового оператора. 70-летняя пенсионерка лишилась доступа к аккаунту после звонка от лжесотрудника «безопасности Госуслуг». 65-летний мужчина стал жертвой схемы с якобы ожидаемой посылкой с маркетплейса.

В МВД Татарстана напоминают: настоящие сотрудники госорганов никогда не просят сообщать коды подтверждения или пароли. При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию.