«Бумага настраивает на неспешное и вдумчивое чтение»

Каковы читательские предпочтения современных россиян? Какие жанры литературы востребованнее других? Почему детям так важно читать бумажные книги? Для чего молодежь ходит в библиотеки? Об этом и многом другом рассказала гостья редакции «Казанских ведомостей» - директор ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня имени А.С.Пушкина», профессиональный библиотекарь Татьяна Калашникова.

Россия - читающая страна!

- Много ли молодежи среди ваших читателей?

- Да, и это отрадно. Многие приходят поработать с ноутбуками, для этого у нас стоят удобные столы. Рядом с нами расположено несколько крупных вузов, студенты берут книги в дополнение к лекционным материалам.

- Каковы читательские предпочтения посетителей библиотеки?

- Для пополнения фондов мы следим за всеми заметными литературными премиями - как российскими, так и зарубежными. Анализ продаж крупных сетей говорит о том, что самый популярный жанр на сегодняшний день - это фэнтези. И я с этой оценкой согласна. Наверное, это своего рода уход в сказку. Но молодежь очень любит такую литературу. А вообще, вкусы читателей разнообразные, я бы не сказала, что единственный жанр доминирует. Народ сейчас действительно читает. Я иногда езжу в метро и наблюдаю: 10 человек сидят с телефонами, но один - обязательно с бумажной книгой.

- Кто из посетителей библиотеки предпочитает бумажные книги?

- Чаще это возрастные люди, которые берут книги на дом. Но и молодежь тянется к бумажным томам. У них совершенно особая энергетика, она настраивает на неспешное и вдумчивое чтение. Электронную книгу все время читаешь немного на бегу. Просто представьте, как здорово глубокой ночью лежать и читать в кровати под ночником. Бумажная книга - она для души.

- А дети любят читать с бумаги?

- Да, и очень важно поддержать эту любовь. Не следует допускать, чтобы они читали с экранов гаджетов. Детские книги, как правило, издаются с хорошими иллюстрациями. Ребятам очень нравится листать страницы, рассматривать картинки, трогать выдвижные фигурки. Они это воспринимают совершенно иначе, чем с экрана. Так мы воспитываем новое поколение читателей. Все хорошо в детских книгах, кроме цен - очень уж они высокие. Тем важнее роль библиотеки, у нас книгами можно воспользоваться бесплатно. Ведь так важно поддержать детскую тягу к литературе. От этого зависит, будет ли ребенок читать в будущем.

Библиотека - не просто хранилище книг

- Как столичные власти повлияли на состояние библиотек?

- Власти Москвы очень многое сделали для библиотечной системы. Во-первых, было отремонтировано большое количество помещений. При этом идет поиск оптимальной формы работы, чтобы в библиотеках была представлена не только книга. Организуются творческие кружки для детей и взрослых, таким образом появляется клубная функция. Родители приводят детей на занятия по лепке, а сами выбирают книги для чтения. Формы работы очень разнообразны, в разных районах библиотеки становятся центрами притяжения, объединяющими людей. Многозадачность привела в библиотеки большое число молодых людей. В Москве осталось не так много библиотек, осуществляющих исключительно библиотечные функции, наша одна из таких. Но и мы проводим разные творческие встречи и другие мероприятия.

- Расскажите о них.

- У нас как-то сам собой организовался читательский клуб «Фронтир». Там собираются люди разных возрастов, обсуждают книги, обмениваются мнениями. Они так сроднились за прошедшие годы - это очень греет душу. Еще у нас в библиотеке проходят встречи членов союза писателей. Также мы проводим краеведческие выставки и организуем экскурсии, посвященные литераторам. Наши сотрудники организовали кружок, в котором рассказывают иностранцам о тонкостях русского языка.

- Помогают ли в вашей работе книжные фестивали?

- Они очень способствуют читательскому интересу. Мы регулярно организуем стенды на фестивалях, готовим буклеты. Молодежь пользуется QR-кодом, по которому они попадают на сайт библиотеки. Горожане в наше время любят гулять со смыслом, находить интересные места, а мы готовим для них подборку увлекательных книг по соответствующей теме.

- То есть не все потеряно? Мы еще можем быть самой читающей страной мира?

- Все развивается волнообразно - от скачка к провалу. У меня складывается ощущение, что провал мы преодолели и теперь уверенно выходим на гребень волны. Были годы, когда в библиотеки приходили ради подшивок журналов о моде и даче. А теперь люди идут за книгами, причем читают классику. Читает ее и молодежь, и не только в рамках школьной программы.