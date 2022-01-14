«Бумажная волокита и лишние деньги»: хотят ли вернуть название улицы жители Назарбаева?

Казанскую улицу Назарбаева переименовали с Эсперанто в 2015 году. После беспорядков в Казахстане некоторые горожане стали заявлять о том, что улица Нурсултана Назарбаева должна вернуть свое прежнее название.

Мэрия Казани получила уже два запроса по поводу переименования улицы Однако пока власти не считают необходимым переименовывать улицу, пишет «Снег». Более того, в мэрии отметили, что от мороки с документами при переименовании улицы люди, живущие там, тоже будут не в восторге.

«Название некрасивое»

В городских сообществах еще 5 января появилось голосование на тему, как же все-таки должна называться улица. По итогу 83% проголосовавших отметили, что улица «должна вернуться» к названию «Эсперанто».

В комментариях пишут, что нынешнее название длинное и некрасивое. По мнению комментаторов, беспорядки в Казастане, которые стали шоком для многих сопредельных стран, – повод задуматься о его смене.

Ситуацию вокруг еще одной смены названия улицы в своем Telegram-канале прокомментировал также казанский журналист и блогер Альберт Бикбов. Он уверен – сначала надо спросить у ее жителей, нужен ли им этот возврат к прошлому названию.

«Действительно, нужна ли жителям улицы Назарбаева очередная морока с меняющимся адресом проживания и регистрации, с чехардой в документах? Вряд ли. Так может быть оставить их в покое? Фиг с ним, с символическим, главное – покой людей, имеющих к этой улице самое прямое отношение», — отметил блогер.

«Ну переименуют опять, и что это даст?»

Оказавшись на «улице раздора», я подошла с этим вопросом к пожилому мужчине. Он рассказал, что на улице живет с 1943 года – настоящий старожил. А вот идею с очередной сменой названия казанец не поддержал.

«Ну переименуют опять, и что это даст? Нам это не плюс, не минус, главное, чтобы у нас таких митингов (как в Казахстане – прим. Ред,) не было. А сколько волокиты будет бумажной и трат денег на это? Как была, так и остается пусть», — поделился 87-летней Равиль Абсалямов.

К разговору подключилась женщина, которая стояла рядом. Она хоть и не живет на улице, но тут бывает, рассказала собеседница, поэтому о всех перипетиях с названием знает.

«Дело в том, сколько нужно менять документацию. Зачем ее вообще нужно переименовывать? А деньги с нас, как обычно, возьмут. Я хотя тут не живу, не завидую местным, так как, если будут менять, это опять лишние проблемы», — рассказала женщина.

Зашла я и магазин одежды, который действует на улице Назарбаева. Девушка-продавец, услышав мой вопрос, высказалась против очередной смены названия улицы. Переименовали давно, отметила она, к нынешнему названию успели привыкунть.

«Мне все равно, как будет называться улица, так как мы все привыкли уже к этому названию. Все же, если начнут менять название, это опять урон по нашим финансам. А возня с документами – лишняя трата времени, которого у нас нет. Пусть остается», — поделилась она.

Наткнулась я и на ярых противников наименования улицы в честь казахстанского президента. Так, одна из опрошенных мной на месте девушек высказалась за возврат к старому – Эсперанто и призналась, что даже подписала петицию в поддержку этой идеи. Но, как оказалось, сама она к улице Назарбаева отношения не имеет – не живет здесь и даже часто не бывает. Сегодня просто получилось так. Как местные жители переоформляли документы – тоже не знает.

«Я подписала петицию в интернете, мне просто Назарбаев не нравится. Думаю, нужно перерегистрировать людей и потратить на это деньги», — заявила мне девушка.

«У некоторых в документах еще старое название»

Но все же среди местных были и те, кто высказался за переименование улицы и, по их словам, не побоялся бы новой регистрации и траты денег. Из десяти встреченных мною жителей улицы за возврат к старому названию выступили двое. Причем одна из старожилов вспомнила совсем не про Эсперанто, а второй высказался «за весь подъезд».

«Эсперанто – как красиво звучит. У меня в подъезде все за „Эсперанто», а уж не так много времени и денег уйдет на переименование улицы, – сообщил полжилой мужчина. – Могу сказать, что у нас еще не все переименовались в Назарбаева, до сих пор у некоторых в документах написано улица Эсперанто».

По его словам, поменять название все же нужно. «Он [Нурсултан Назарбаев] не человек, а деспот. У него все родственники миллиардеры, и всех он сделал», — уверен пенсионер.

Как раз в этот момент к крыльцу дома, на котором курил мужчина, подошла его соседка. И хотя мой собеседник говорил, что весь подъезд «за», она высказалась за то, чтобы оставить все, как есть. говорит, что не намерена бегать и опять исправлять название в документах.

«Я уже как-то привыкла. Не хочется опять ходить и все менять. Тогда мы не хотели, чтобы меняли, теперь уж все равно», — сказала девушка.

Спросила я и пенсионерку, которая гуляла с внуком в сквере филармонии. Она отметила, что живет на улице уже 25 лет. И хотела бы вернуть старое название, но это не Эсперанто, а то, что было еще до него.

«Раньше улица была Жданова. Он ни в чем не провинился, чтобы его взяли и поменяли. Я за то, чтобы вернули улицу Жданова, хоть какая-то память о революционере. Назарбаев к нам никакого отношения не имеет, у него есть своя родина, а мы тут при чем?» — рассказала мне жительница Казани.