 «Было сложно»: Фазлеева подвела итоги ковидного года в Татарстане
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«Было сложно»: Фазлеева подвела итоги ковидного года в Татарстане

Вице-премьер РТ призвала татарстанцев воздержаться от лишних контактов.

Республика
30 декабря 2021  09:29
Автор:
Ольга Полякова

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева подвела итоги года борьбы с COVID-19 в Татарстане. Результаты она озвучила во время прямой трансляции в Кабмине РТ.

«Год, который прошел, 2021-й, был сложным, был новым с точки зрения взаимодействия и противодействия коронавирусной инфекции. Этот год для нас стал годом, когда мы вновь работали с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации», — рассказала Фазлеева.

Также она отметила, что благодаря этому году республиканские врачи «уже точно погружены» в борьбу с ковидом и знают, как работать с инфекцией. 

Вице-премьер РТ поблагодарила всех татарстанцев, которые прошли курс вакцинации, и рекомендовала, несмотря на праздники воздержаться от лишних контактов.

Фазлеева поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала «как можно быстрее закончить историю, связанную с противодействием распространения коронавирусной инфекции, чтобы как можно быстрее вернуться к жизни, от которой за этот период отвыкли».

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