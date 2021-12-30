«Было сложно»: Фазлеева подвела итоги ковидного года в Татарстане

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева подвела итоги года борьбы с COVID-19 в Татарстане. Результаты она озвучила во время прямой трансляции в Кабмине РТ.

«Год, который прошел, 2021-й, был сложным, был новым с точки зрения взаимодействия и противодействия коронавирусной инфекции. Этот год для нас стал годом, когда мы вновь работали с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации», — рассказала Фазлеева.

Также она отметила, что благодаря этому году республиканские врачи «уже точно погружены» в борьбу с ковидом и знают, как работать с инфекцией.

Вице-премьер РТ поблагодарила всех татарстанцев, которые прошли курс вакцинации, и рекомендовала, несмотря на праздники воздержаться от лишних контактов.

Фазлеева поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала «как можно быстрее закончить историю, связанную с противодействием распространения коронавирусной инфекции, чтобы как можно быстрее вернуться к жизни, от которой за этот период отвыкли».