Бюджет города пополнился на 70 млн рублей за счёт платных парковок

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Город
6 июня 2024  08:36
Автор:
Эндже Гарафиева

За первые четыре месяца этого года муниципальные платные парковки Казани пополнили городской бюджет на 70,5 млн рублей. В городе насчитывается более 9,6 тыс. платных муниципальных парковочных мест.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доходы составили 44,9 млн рублей, наблюдается значительный рост на 59%. В среднем в этом году месячные доходы от парковок составляют около 17,6 млн рублей, в то время как в прошлом году эта сумма была 11,2 млн рублей.

Парковки в Казани функционируют с 8:00 до 19:00 по будням, а в выходные и праздничные дни их использование бесплатно. Стоимость часа варьируется от 30 до 100 рублей в зависимости от расположения парковки.

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