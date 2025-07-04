Бюджет Казани за первое полугодие исполнен с дефицитом почти в 6 млрд. рублей

Согласно проекту постановления, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, доходы городского бюджета за январь-июнь 2025 года составили 28,6 миллиарда рублей. Из них 15,5 миллиарда рублей поступило от налоговых и неналоговых источников (налоги, штрафы, продажа муниципального имущества), а 13 миллиардов рублей составили безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.

При этом расходы казанского бюджета за этот период достигли 34,6 миллиарда рублей. Дефицит - 5,996 миллиарда рублей.

