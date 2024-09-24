Бюджет Татарстана увеличится на 39,2 млрд рублей

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам поддержал проект, который предполагает увеличение расходов республиканского бюджета на 39,2 миллиарда рублей в 2024 году.

В официальном документе отмечается: «Одобрить проект закона Республики Татарстан № 599-6 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Рекомендуем Государственному Совету принять указанный законопроект в первом и третьем чтениях».

Обсуждение законопроекта в парламенте республики запланировано на 27 сентября.

Основными статьями расходов станут затраты на подготовку к саммиту БРИКС-2024 в Казани. Вложения пойдут на обновление социальной и инженерной инфраструктуры, а также на приведение дорог столицы Татарстана в нормативное состояние.