Бюджет Татарстана увеличится на 39,2 млрд рублей

news_top_970_100
Республика
24 сентября 2024  09:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам поддержал проект, который предполагает увеличение расходов республиканского бюджета на 39,2 миллиарда рублей в 2024 году.

В официальном документе отмечается: «Одобрить проект закона Республики Татарстан № 599-6 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Рекомендуем Государственному Совету принять указанный законопроект в первом и третьем чтениях».

Обсуждение законопроекта в парламенте республики запланировано на 27 сентября.

Основными статьями расходов станут затраты на подготовку к саммиту БРИКС-2024 в Казани. Вложения пойдут на обновление социальной и инженерной инфраструктуры, а также на приведение дорог столицы Татарстана в нормативное состояние.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани за неделю вывезли почти 150 тысяч кубометров мусора
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
Гориллы из казанского зооботсада отметили международный праздник
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
В Челнах из-за нарушений закрыли стоматологическую клинику
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане