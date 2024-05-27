Из бюджета Татарстана выделят средства вузам на развитие инженерных школ

В Татарстане пять вузов получат гранты на 412 млн рублей из республиканского бюджета для развития передовых инженерных школ. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Гранты будут выделены Университету Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и Альметьевскому технологическому университету «Высшая школа нефти».

Кабмин Татарстана утвердит порядок предоставления грантов и определит размер субсидий для каждого вуза.

Ранее мы писали, что 1,2 тысячи казанских выпускников претендуют на получение медали в этом году. Также общегородской выпускной объединит 20 тысяч одиннадцатиклассников и девятиклассников Казани на площадке «Татнефть арены» в предстоящую пятницу, 28 июня.