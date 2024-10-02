Бюджет Татарстана за 8 месяцев приблизился к 402 миллиардам рублей

По данным Министерства финансов Татарстана, за период с января по август 2024 года доходы консолидированного бюджета республики составили 401,34 млрд рублей.

Основную часть поступлений обеспечили налоговые и неналоговые доходы - 340,4 млрд рублей. Из них наибольший объем пришелся на налог на прибыль организаций - 216,1 млрд рублей. Значительный вклад также внесли НДС (28,6 млрд рублей), НДФЛ (25,9 млрд рублей) и налог на имущество организаций (39 млрд рублей).

Еще 60,9 млрд рублей поступили в бюджет республики в виде безвозмездных перечислений. Дополнительно 4,1 млрд рублей было получено за счет штрафов, санкций и возмещения ущерба.

Стоит отметить, что скорректированный план по доходам консолидированного бюджета Татарстана на 2024 год составляет 559,52 млрд рублей.