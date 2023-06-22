Бьюти-наставница из Татарстана подыскивает «няню для мужа» с зарплатой до 150 тыс. рублей

Поиски «няни для мужа» объявила жительница Татарстана Дина Валиева. Вакансия с заработной платой от 100 до 150 тыс. рублей размещено на сайте «Авито».

В обязанности няни входит мужа, которому 48 лет, входят двухразовые игры в бильярд по 2 часа в день, фото- и видеоотчеты (утром, в обед и вечером), организация обеденного сна.

Кроме того, соискателю предстоит готовить пельмени, наливать напитки, смотреть хоккей с воспитуемым, играть в приставку. Няне предстоит делать комплименты, полоть грядки и собирать клубнику.

Фото: © скриншот объявления

Няня, исходят из требований заказчика, должна обладать опытом соответствующей работы не менее трех лет. При этом заказчица не предъявляет никаких требований к уровню образования няни для супруга.

Дина Валиева отдаст предпочтение приветливой и улыбчивой няне, со стрессоустойчивым характером. В плюс соискательнице пойдет знание хоккейного жаргона, а также знания в игровых новинках Хbox и текстов песен группы «Воровайки» и Михаила Круга наизусть.

Няне предлагается 12-часовой рабочий день под видеокамерами.