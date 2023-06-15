 Бывшего ректора КХТИ могут отправить в колонию на 6,7 лет
news_header_top_970_100

Бывшего ректора КХТИ могут отправить в колонию на 6,7 лет

Бывший ректор вину не признает.

Город
15 июня 2023  16:08
Автор:
Валерий Саидов

Экс-ректора КХТИ Сергея Юшко могут отправить в колонию общего режима на 6 лет и 7 месяцев со штрафом в 700 тыс. рублей. Такую меру пресечения для него запросило гособвинение, сообщили в Вахитовском районном суде Казани.

Юшко обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге с общим ущербом в 9,7 млн рублей. По версии следствия, бывший ректор условно работал деканом одного из факультетов вуза, в то время как фактически возглавлял технопарк «Идея». 

Соответствующее заявление написал один из выпускников вуза, ссылаясь на анонимных сотрудников КХТИ. 

Сергей Юшко свою вину полностью отрицает. Слово обвиняемому и его адвокатам будет представлено на следующем заседании.

Ранее «КВ» сообщали, что уголовное дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд. Дата начала процесса еще не определена.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
В Казани до конца года перекрыли тротуар возле моста на улице Назарбаева