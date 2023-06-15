Бывшего ректора КХТИ могут отправить в колонию на 6,7 лет

Экс-ректора КХТИ Сергея Юшко могут отправить в колонию общего режима на 6 лет и 7 месяцев со штрафом в 700 тыс. рублей. Такую меру пресечения для него запросило гособвинение, сообщили в Вахитовском районном суде Казани.

Юшко обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге с общим ущербом в 9,7 млн рублей. По версии следствия, бывший ректор условно работал деканом одного из факультетов вуза, в то время как фактически возглавлял технопарк «Идея».

Соответствующее заявление написал один из выпускников вуза, ссылаясь на анонимных сотрудников КХТИ.

Сергей Юшко свою вину полностью отрицает. Слово обвиняемому и его адвокатам будет представлено на следующем заседании.

Ранее «КВ» сообщали, что уголовное дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд. Дата начала процесса еще не определена.