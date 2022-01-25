Бывшего замначальника отдела по борьбе с оргпреступность МВД РТ оставили в СИЗО

Вахитовский районный суд продлил арест бывшему замначальника отдела по борьбе с оргпреступность МВД РТ Ильдару Камалову. Он подозревается в мошенничестве, сообщает ИА «Татар-информ».

Мужчину задержали летом 2021 года перед передачей взятки размером в 400 тыс. рублей. Таким образом, он хотел посодействовать в избежании уголовного наказания своему приятелю.

Позже выяснилось, что Камалов присвоил эти деньги себе, поэтому дело было переквалифицировано на мошенничество.

Ильдар Камалов пробудет в СИЗО до 1 апреля.