Бывший директор музея в Чистополе обвиняется в хищении 780 тысяч рублей

Чистопольская городская прокуратура выявила факт хищения бюджетных средств бывшим руководителем Государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что в 2021 году 47-летний мужчина, занимавший на тот момент пост директора музея, вступил в сговор с местным предпринимателем. С целью хищения бюджетных средств они заключили фиктивные договоры на оказание услуг по организации питания для участников фестиваля авторской песни «Литературный Чистополь» и международной научно-практической конференции «Вторые Пастернаковские чтения».

Предприниматель, как выяснилось, фактически не выполнял условия договоров, а полученные средства в размере 780 тысяч рублей были присвоены им незаконно.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города.