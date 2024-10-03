Бывший директор музея в Чистополе обвиняется в хищении 780 тысяч рублей

news_top_970_100
Республика
3 октября 2024  16:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Чистопольская городская прокуратура выявила факт хищения бюджетных средств бывшим руководителем Государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что в 2021 году 47-летний мужчина, занимавший на тот момент пост директора музея, вступил в сговор с местным предпринимателем. С целью хищения бюджетных средств они заключили фиктивные договоры на оказание услуг по организации питания для участников фестиваля авторской песни «Литературный Чистополь» и международной научно-практической конференции «Вторые Пастернаковские чтения».

Предприниматель, как выяснилось, фактически не выполнял условия договоров, а полученные средства в размере 780 тысяч рублей были присвоены им незаконно.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города.

news_right_column_240_400
Новости
Так ли безопасно ходить по астрологам и гадалкам?
Так ли безопасно ходить по астрологам и гадалкам?
В организации саммита БРИКС в Казани привлекли студотряды
Что приготовили для татарстанцев в декаду пожилых
Что приготовили для татарстанцев в декаду пожилых
КамАЗ снес крышу «четырнадцатой» в Татарстане
Бывший директор музея в Чистополе обвиняется в хищении 780 тысяч рублей
На трассе под Нижнекамском столкнулись Лада и Skoda
На Татарстан надвигаются дожди и похолодание
Индекс несъедаемости школьных завтраков снизился на 1%
Индекс несъедаемости школьных завтраков снизился на 1%