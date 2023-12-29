Бывший начальник казанского отдела полиции «Вишневский» признан виновным в мошенничестве

Следствием и судом установлено, что в этом году подсудимый через посредников получал от иностранцев деньги, которые, якобы, предназначались для дальнейшей передачи сотрудниками других казанских отделов полиции. Так иностранцы пытались избежать депортации и ответственности за совершенные правонарушения.

Так, в марте под предлогом дальнейшей передачи сотрудниками ОП «Московский» за непривлечение к уголовной ответственности по факту изъятия подложного водительского удостоверения, возврат автомобиля со штрафстоянки и непринятии мер по депортации он получил от гражданина Узбекистана 50 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. При схожих обстоятельствах подсудимый получил от двух иностранных граждан 80 тыс. и 40 тыс. рублей.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СКР по РТ.