Бывший начальник казанского отдела полиции «Вишневский» признан виновным в мошенничестве

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Республика
29 декабря 2023  11:52
Автор:
Виктория Осинина

Следствием и судом установлено, что в этом году подсудимый через посредников получал от иностранцев деньги, которые, якобы, предназначались для дальнейшей передачи сотрудниками других казанских отделов полиции. Так иностранцы пытались избежать депортации и ответственности за совершенные правонарушения.

Так, в марте под предлогом дальнейшей передачи сотрудниками ОП «Московский» за непривлечение к уголовной ответственности по факту изъятия подложного водительского удостоверения, возврат автомобиля со штрафстоянки и непринятии мер по депортации он получил от гражданина Узбекистана 50 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. При схожих обстоятельствах подсудимый получил от двух иностранных граждан 80 тыс. и 40 тыс. рублей.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СКР по РТ.

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