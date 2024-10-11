Бывший замдиректора «Роскадастра» в Татарстане обвиняется в мошенничестве

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Республика
11 октября 2024  16:30

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Средне-Волжского филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан.

Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, в период с января 2015 года по январь 2023 года обвиняемый организовал выполнение кадастровых работ за счет средств компании по договорам, заключенным с аффилированной организацией «Рубикон», фактическим руководителем которой он являлся. Таким образом, он похитил более 48 млн рублей.

Для легализации похищенных денег обвиняемый подделал платежные поручения и совершил фиктивные финансовые операции по договорам на выполнение кадастровых и геодезических работ с подконтрольными ему предпринимателями.

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