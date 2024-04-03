Чайные церемонии, Russia-China Expo, встречи B2B: в Казани снова пройдет российско-китайский форум

В середине ноября Казань во второй раз станет площадкой для проведения II российско-китайского форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

В сентябре прошлого года он уже проходил в столице Татарстана. Казань посетили 7 тысяч человек. Тогда Рустам Минниханов предложил снова провести «Ростки» в республике и сделать форум ежегодным. Китай поддержал идею.

Особым событием форума станет международная выставка Russia-China Expo. Ожидается, что также пройдут мастер-классы, пленарные заседания, двусторонние встречи и более 50 деловых сессий, затрагивающих социально значимые темы: инфраструктура, образование, культура и пр.

Участники посетят промышленные объекты, образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия и объекты здравоохранения Татарстана.

В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Китаем вырос более, чем в половину.

«Мы подтвердили успех данной площадки в прошлом году количеством заинтересованных участников, количеством подписанных соглашений и отзывов от китайских друзей.

«В этом году гостей форума мы будем вдохновлять через культурные ценности двух стран, деловая программа будет направлена на обучение двух сторон взаимодействию друг с другом», – сообщили организаторы.

Пройдут чайные церемонии, курсы каллиграфии, запланированы спектакль, концерт, фестиваль китайского кино, экскурсии на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.