Часть домов Советского района Казани из-за аварии остались без воды

Согласно сообщениям в телеграм-канале МУП «Водоканал», в Советском районе произошла авария в п. Торфяной на улице Центрально-Торфяная. В следствии чего прекращена подача воды по следующим адресам:
- Агрызская, 78, 80, 82;
- Дорожная, 20, 22, 24;
- Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;
- п. Торфяной;
- п. Карьер;
- п. Нагорный;
- Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.
Отмечается, что ремонтные работы уже начались. По предварительным оценкам водоснабжение будет восстановлено к 22:00 часам 31 июля.
«Водоканал» напоминает, что жители могут вызвать автоцистерну с водой по телефону: 231-62-60.