Часть домов Советского района Казани из-за аварии остались без воды

Согласно сообщениям в телеграм-канале МУП «Водоканал», в Советском районе произошла авария в п. Торфяной на улице Центрально-Торфяная. В следствии чего прекращена подача воды по следующим адресам:

Агрызская, 78, 80, 82;

Дорожная, 20, 22, 24;

Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;

п. Торфяной;

п. Карьер;

п. Нагорный;

Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.

Отмечается, что ремонтные работы уже начались. По предварительным оценкам водоснабжение будет восстановлено к 22:00 часам 31 июля.

«Водоканал» напоминает, что жители могут вызвать автоцистерну с водой по телефону: 231-62-60.