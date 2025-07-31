Часть домов Советского района Казани из-за аварии остались без воды

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Город
31 июля 2025  09:59

Согласно сообщениям в телеграм-канале МУП «Водоканал», в Советском районе произошла авария в п. Торфяной на улице Центрально-Торфяная. В следствии чего прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Агрызская, 78, 80, 82;
  • Дорожная, 20, 22, 24;
  • Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;
  • п. Торфяной;
  • п. Карьер;
  • п. Нагорный;
  • Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.

Отмечается, что ремонтные работы уже начались. По предварительным оценкам водоснабжение будет восстановлено к 22:00 часам 31 июля.

«Водоканал» напоминает, что жители могут вызвать автоцистерну с водой по телефону: 231-62-60.

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