Часть трассы М-12 в Татарстане заблокирована из-за ДТП

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Республика
4 мая 2024  19:30

Как сообщает пресс-служба Автодор, оператора трассы, из-за столкновения на 824 км М-12 в сторону Казани движение остановлено. Организован временный съезд на трассу Р-239 на 821 км М-12.

Очевидцы ДТП делятся в соцсетях видео с места происшествия. Предварительно сообщается о столкновении бензовоза с грузовым автомобилем. В результате аварии вспыхнул пожар, который полностью сжег грузовик. Госавтоинспекция в телеграм канале уведомляет о смерти как минимум одного водителя. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, сегодня в Алексеевском районе произошло смертельное ДТП.

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