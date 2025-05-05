Частицу Вечного огня доставили из Казани в Тукаевский район

Торжественная церемония передачи частицы Вечного огня из казанского парка Победы состоялась в рамках всероссийской акции «Храним Огонь Победы». Священный огонь отправили в поселок Новый Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района.

Глава района Камиль Назмиев подчеркнул значимость этого события для патриотического воспитания подрастающего поколения. Он пожелал жителям Татарстана мирного неба, здоровья и благополучия.

6 мая по всей России одновременно зажгутся 80 Вечных огней в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта акция символизирует единство народов России и сохранение памяти о подвиге предков.