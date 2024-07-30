Чат-бот будет консультировать участников СВО по вопросам социальной поддержки

26 июля в Грозном прошло пленарное заседание первого Всероссийского цифрового форума. Он был организован всероссийским фондом «Защитники Отечества».

На мероприятии рассматривались вопросы цифровизации оказания различной помощи участникам СВО. Это требуется для того, чтобы бойцы собирали как можно меньше документов.

Вела заседание заседания заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она отметила, что «на форуме в Грозном собрались более 500 ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников». По ее словам, проведенная фондом работа позволяет облегчить жизнь нашим защитникам.

Также на форуме присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замминистра труда и соцзащиты России Александр Кожевников, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Форум стал площадкой для сбора информации о том, какие цифровые сервисы им необходимы, чтобы облегчить адаптацию к мирной жизни, упростить доступ к необходимым услугам, и решить конкретные жизненные задачи, с которыми они сталкиваются. Татарстан уже сделал в этом плане первые шаги. В республике создан чат-бот «Забота о своих», этот сервис позволят получить ответы на любые вопросы, связанные с социальной поддержкой, в любое время и в любом месте», — сообщила по итогам мероприятия одна из членов татарстанской делегации, руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

У фонда большие планы. В частности, в самые короткие сроки здесь надеются разработать персонифицированные анкеты с целью предоставления пользователю репрезентативной выгрузки с необходимыми мерами, запустить новый сервис для консультаций, добавить функционал чат-боту «Робот Макс», а также привести к единому стандарту все базовые меры соцподдержки участников СВО в регионах.