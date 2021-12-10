ЦБ: Татарстанцы за 9 месяцев оплатили безналом 4,6 млрд рублей

Татарстанцы за 9 месяцев оплатили безналом 4,6 млрд рублей: это 660 млн операций. При этом среднестатистическая сумма оплаты безналичным расчетом: 700 рублей. Об этом пишет пресс-служба Центрального Банка.

«На востребованность безналичной формы расчетов повлияло, в том числе, развитие Системы быстрых платежей (СБП), которая теперь доступна и для субъектов малого предпринимательства» – отметил Марат Шарифулин, управляющий отделением Нацбанка по РТ.

Товары и услуги оплачивали безналом в 15 раз чаще, чем наличными, а среднестатистическая сумма снятия – 13 тысяч.

При этом за год (по данным 1 октября) увеличилось на 4% число терминалов. Число платежных карт выросло на 8,6 млн.