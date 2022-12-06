39-летнего челнинца, распространившего ложную информацию о ВС РФ, задержали после неявки в суд. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Судебное заседание по его делу было назначено на 31 октября, но мужчина на него не пришел. Тогда заседание перенесли на 9 ноября, но приставы, придя на его адрес проживания, мужчину не обнаружили. Челнинца объявили в розыск. Сегодня мужчину задержали. Его заключили под стражу на 2 месяца.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанец заплатит 30 тыс. рублей за фейки о действиях ВС РФ на Украине. Установлено, что в середине октября мужчина опубликовал в одном из пабликов комментарий с недостоверной информацией о том, что происходит в зоне СВО.