 Челнинца, распространившего ложную информацию о ВС РФ, задержали после неявки в суд
news_header_top_970_100

Челнинца, распространившего ложную информацию о ВС РФ, задержали после неявки в суд

Сейчас мужчину заключили под стражу на 2 месяца.

Республика
6 декабря 2022  18:39
Автор:
Эдуард Салихов

39-летнего челнинца, распространившего ложную информацию о ВС РФ, задержали после неявки в суд. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Судебное заседание по его делу было назначено на 31 октября, но мужчина на него не пришел. Тогда заседание перенесли на 9 ноября, но приставы, придя на его адрес проживания, мужчину не обнаружили. Челнинца объявили в розыск. Сегодня мужчину задержали. Его заключили под стражу на 2 месяца. 

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанец заплатит 30 тыс. рублей за фейки о действиях ВС РФ на Украине. Установлено, что в середине октября мужчина опубликовал в одном из пабликов комментарий с недостоверной информацией о том, что происходит в зоне СВО.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Челнинца, распространившего ложную информацию о ВС РФ, задержали после неявки в суд
В Татарстане выявили 59 случаев свиного гриппа
В ГМИИ РТ состоится открытие двух проектов — «Жилище Будущего» и «Фотомонтаж. Исправленная правда»
Довести до М-7: когда казанцы прокатятся по готовому Вокресенскому тракту
Довести до М-7: когда казанцы прокатятся по готовому Вокресенскому тракту
Мэр Челнов вручил 100 тыс. рублей супруге мобилизованного за рождение ребенка
В Челнах скончался известный врач-хирург Дмитрий Несветаев
В Казани на пяти улицах запретили остановку и стоянку автомобилей
В Татарстане коронавирусом за сутки заразился 81 человек