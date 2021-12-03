 Челнинцев начали штрафовать за нахождение в транспорте без QR-кодов
news_header_top_970_100

Челнинцев начали штрафовать за нахождение в транспорте без QR-кодов

За отсутствие масок задержали пять человек.

Районы
3 декабря 2021  16:39
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах выявили 17 нарушителей, которые ехали в общественном транспорте без QR-кода. На них составили административные протоколы. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Всего за время рейда проверили 107 человек. На граждан без кодов наложили штраф, сумму определит городской суд ( от 1 до 30 тыс. рублей).

Также проверяющие выявили 82 жителей Челнов без масок в магазинах и пять человек в автобусах. К тому же, три предпринимателя понесут наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее «КВ» сообщали, что из-за COVID-19 в РТ увеличилось число обращений в «Народный контроль».

 

Новости
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон
Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани
Казанский зоопарк признали лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе
В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом
Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек
В Татарстане за сутки ковидом заразились 234 человека
Челнинцы жалуются на безосновательное списание денег с транспортных карт