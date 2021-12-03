Челнинцев начали штрафовать за нахождение в транспорте без QR-кодов

В Набережных Челнах выявили 17 нарушителей, которые ехали в общественном транспорте без QR-кода. На них составили административные протоколы. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Всего за время рейда проверили 107 человек. На граждан без кодов наложили штраф, сумму определит городской суд ( от 1 до 30 тыс. рублей).

Также проверяющие выявили 82 жителей Челнов без масок в магазинах и пять человек в автобусах. К тому же, три предпринимателя понесут наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее «КВ» сообщали, что из-за COVID-19 в РТ увеличилось число обращений в «Народный контроль».