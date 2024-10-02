Челнинцу, лишившемуся пальцев на производстве, провели сложнейшую операцию в Казани

Микрохирурги Республиканской клинической больницы Татарстана провели сложную операцию по спасению пальцев 30-летнему мужчине, пострадавшему на производстве в Набережных Челнах.

Как сообщают в пресс-службе РКБ, мужчина, работавший на одном из предприятий города, получил серьезную травму руки во время работы с прессом. В результате несчастного случая, произошедшего по неосторожности, ему были ампутированы два пальца.

На месте происшествия пострадавшему была оказана первая помощь врачами скорой помощи. Затем, учитывая серьезность травмы, мужчину экстренно доставили в Казань на вертолете санитарной авиации.

В отделении травматологии №2 РКБ бригада микрохирургов провела многочасовую операцию, в ходе которой были зафиксированы кости, сшиты ткани и сосуды. Операция, по словам врачей, была крайне сложной, так как шансы на успешное приживление пальцев были невелики.

В настоящее время пациент находится на лечении в отделении травматологии. Вопрос о реконструкции сухожилий будет решаться не ранее, чем через три месяца.