 Челнинцы не стали участвовать в проверках общественного транспорта, организованных после их жалоб
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Челнинцы не стали участвовать в проверках общественного транспорта, организованных после их жалоб

По словам мэра Челнов, в каждой ситуации надо разбираться объективно.

Республика
5 декабря 2022  17:04
Автор:
Ольга Ильина

После жалоб местных жителей с 21 ноября по 4 декабря исполком Набережных Челнов ежедневно организовывал проверки общественного транспорта. Поучаствовать в рейдах были приглашены и челнинцы, но желающих не нашлось.

В основном, жалобы касались несоблюдения интервала движения в вечернее время.

«Надо продолжать настойчиво приглашать людей в вежливой, доступной, спокойной форме, чтобы доверие было к проверкам», - подчеркнул мэр Наиль Магдеев.

Он добавил, что разбираться в инцидентах нужно объективно. Если есть нарушения, нужно требовать от перевозчиков выполнять свою работу, если нет – то фиксировать, что нарушений нет.

«Справедливо все должно быть и по отношению к людям и по отношению к перевозчикам. Я думаю, что среди них подавляющее большинство честно выполняют свою работу. Почему мы считаем, что тот, кто пишет, более прав, чем те, кто каждый день с утра до вечера работает? Ну, один-два могут быть плохими, но не все же 300 водителей плохие! Находите истину», - заключил мэр.

Ранее «КВ» сообщали, что в конце декабря в Набережных Челнах на маршрут из депо выйдет новогодний трамвай. Вагоны будут празднично украшены, а гостями станут юные челнинцы. Дед Мороз и Снегурочка – она же водитель трамвая – повезут детей в сказочное зимнее путешествие.

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