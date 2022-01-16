 Челнинцы пожаловались на УК, чьи дворники убирают снег голыми руками
news_header_top_970_100

Челнинцы пожаловались на УК, чьи дворники убирают снег голыми руками

Многочисленные жалобы жителей города появились в пабликах с соцсетях.

Республика
16 января 2022  11:08
Автор:
Николай Лукоянов

Жители Набержных Челнов пожаловались на управляющие компании за то, что они не обеспечивают дворников необходимыми средствами для уборки снега. В частности, им не выдают даже перчатки. Многочисленные жалобы жителей города появились в пабликах с соцсетях, сообщают «Челнинские известия».

«На ЗЯБи сегодня вышел на улицу, попался дворник, убирающий снег. Спросил, как дела. И смотрю на его перчатки. Управляющая компания, у меня нет слов для вас! Дворник говорит, ничего не дают, даже перчатки, зарплату ущемляют!» – рассказал один из жителей города.

Также горожанин отметил, это был не последний дворник, убирающий снег голыми руками, который встретился ему на пути. Мужчина сообщил, что вечером сам купит им перчатки, и назвал управляющие компании бессовестными.

В соцсети появились и другие жалобы по поводу этого:

«Нашему дворнику, пос. ГЭС 8/4, также ничего не дают. Сама покупает моющие средства для уборки подъездов...» – написала пользователь Равиля Шайхиева.

«Дворник, с 18/39 поселок ЗЯБ, отработал добросовестно месяц, заплатили 10 тысяч, обещали больше, уволился, сейчас другой работает, не знаю, на сколько его хватит», – оставила комментарий пользователь Валентина Захарова.

 

 

 

 

Новости
В пожаре в частном доме в Казани погиб мужчина
В Татарстане зафиксировано 112 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Казани спасатели помогли 19-летнему юноше выбраться из вентиляционной шахты
Мошенники стали использовать новую схему обмана для взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Пряный какао и чай с имбирем: где искать согревающие напитки в казанских заведениях?
Пряный какао и чай с имбирем: где искать согревающие напитки в казанских заведениях?
Челнинцы пожаловались на УК, чьи дворники убирают снег голыми руками
«Ставит посуду на газ и засыпает»: жители Челнов пожаловались на психически нездорового соседа
В двух районах РТ ввели ограничения движения общественного транспорта из-за ухудшения погоды