Челнинцы пожаловались на УК, чьи дворники убирают снег голыми руками

Жители Набержных Челнов пожаловались на управляющие компании за то, что они не обеспечивают дворников необходимыми средствами для уборки снега. В частности, им не выдают даже перчатки. Многочисленные жалобы жителей города появились в пабликах с соцсетях, сообщают «Челнинские известия».

«На ЗЯБи сегодня вышел на улицу, попался дворник, убирающий снег. Спросил, как дела. И смотрю на его перчатки. Управляющая компания, у меня нет слов для вас! Дворник говорит, ничего не дают, даже перчатки, зарплату ущемляют!» – рассказал один из жителей города.

Также горожанин отметил, это был не последний дворник, убирающий снег голыми руками, который встретился ему на пути. Мужчина сообщил, что вечером сам купит им перчатки, и назвал управляющие компании бессовестными.

В соцсети появились и другие жалобы по поводу этого:

«Нашему дворнику, пос. ГЭС 8/4, также ничего не дают. Сама покупает моющие средства для уборки подъездов...» – написала пользователь Равиля Шайхиева.

«Дворник, с 18/39 поселок ЗЯБ, отработал добросовестно месяц, заплатили 10 тысяч, обещали больше, уволился, сейчас другой работает, не знаю, на сколько его хватит», – оставила комментарий пользователь Валентина Захарова.