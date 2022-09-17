 Челнинцы сняли на видео, как школьники издеваются над подростком
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Челнинцы сняли на видео, как школьники издеваются над подростком

Пользователей соцсетей возмутило бездействие автора ролика.

Республика
17 сентября 2022  14:45
Автор:
Карина Кострулева

В Набережных Челнах горожане сняли на видео, как школьники издеваются над подростком. Инцидент произошел в 32-комплексе. Так, компания из трех мальчиков и одной девочки пинали, толкали и имитировали действия сексуального характера над сверстником. Кадры об этом появились в одном из городских пабликов.

Однако пользователей возмутило бездействие автора ролика. Жители отметили в комментариях, что нужно было остановить малолетних, а не снимать все это. 

«Я бы накричала, если не удается выйти и расшвырять всех», — написала челнинка.

По информации городского УМВД, хулиганов вместе с их родителями пригласили в полицию на профилактическую беседу, сообщают «Челнинские известия». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители столицы РТ засняли на видео полуголых девушек в мотошлемах в центре города. Соответствующий ролик появился в соцсетях. На кадрах видно, как две девушки идут модельной походкой, а впереди них идет оператор. Комментаторы предположили, что модели снимаются в рекламе для взрослых.

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