Челнинцы сняли на видео, как школьники издеваются над подростком

В Набережных Челнах горожане сняли на видео, как школьники издеваются над подростком. Инцидент произошел в 32-комплексе. Так, компания из трех мальчиков и одной девочки пинали, толкали и имитировали действия сексуального характера над сверстником. Кадры об этом появились в одном из городских пабликов.

Однако пользователей возмутило бездействие автора ролика. Жители отметили в комментариях, что нужно было остановить малолетних, а не снимать все это.

«Я бы накричала, если не удается выйти и расшвырять всех», — написала челнинка.

По информации городского УМВД, хулиганов вместе с их родителями пригласили в полицию на профилактическую беседу, сообщают «Челнинские известия».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители столицы РТ засняли на видео полуголых девушек в мотошлемах в центре города. Соответствующий ролик появился в соцсетях. На кадрах видно, как две девушки идут модельной походкой, а впереди них идет оператор. Комментаторы предположили, что модели снимаются в рекламе для взрослых.