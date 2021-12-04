 Челнинцы жалуются на безосновательное списание денег с транспортных карт
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Челнинцы жалуются на безосновательное списание денег с транспортных карт

Местные жители уверяют, что списания случаются даже ночью. 

Истории
4 декабря 2021  11:24
Автор:
Эдуард Салихов

Жители Набережных Челнов жалуются на безосновательное списание денег с транспортных карт за проезд в трамваях. Местные жители уверяют, что списания происходят даже ночью. Об этом они пишут в соцсетях. 

«Первый раз обнаружилось снятие в 00: 00 часов — 50 рублей, хотя в это время трамваи уже не ходят и я никак не мог там находиться. Сегодня утром та же история. Будьте внимательны! », - заявил горожанин. 

Ситуацию прокомментировали в администрации Челнов. «Челнинским известиям» там сообщили, что карты граждан могли попасть в «черный список» из-за того, что проезд оплачивался «в долг». Следовательно при появлении денег на карте, долги за проезд автоматически списывались.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что у невакцинированных челнинцев заблокировали более 23 тыс. транспортных карт. Денежные средства, положенные на карты за декабрь, сохранятся до возобновления действия карты.

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Челнинцы жалуются на безосновательное списание денег с транспортных карт