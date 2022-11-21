 Челнинец лишился BMW из-за долга в 107 тыс. рублей по налогам и за неуплату штрафов
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Челнинец лишился BMW из-за долга в 107 тыс. рублей по налогам и за неуплату штрафов

На погашение задолженность у владельца машины есть 10 дней.

Республика
21 ноября 2022  16:17
Автор:
Роза Габитова

У жителя Набережных Челнов изъяли автомобиль BMW за долги по налогам на общую сумму 107 тыс. рублей, а также за неуплату 139 штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Челнинец не оплачивал задолженности добровольно, поэтому судебные приставы решили применить принудительные меры. Они установили, что в собственности у мужчины есть машина марки BMW 525I. Пристав вместе с инспектором Госавтоинспекции организовали рейд, во время которого остановили легковушку и отправили ее на спецстоянку. 

У владельца иномарки есть 10 дней на погашение долга. В случае неуплаты задолженностей его автомобиль продадут и погасят долг.

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