Челнинец лишился BMW из-за долга в 107 тыс. рублей по налогам и за неуплату штрафов

У жителя Набережных Челнов изъяли автомобиль BMW за долги по налогам на общую сумму 107 тыс. рублей, а также за неуплату 139 штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Челнинец не оплачивал задолженности добровольно, поэтому судебные приставы решили применить принудительные меры. Они установили, что в собственности у мужчины есть машина марки BMW 525I. Пристав вместе с инспектором Госавтоинспекции организовали рейд, во время которого остановили легковушку и отправили ее на спецстоянку.

У владельца иномарки есть 10 дней на погашение долга. В случае неуплаты задолженностей его автомобиль продадут и погасят долг.