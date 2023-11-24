Челнинец обвиняется в покушении на убийство собственной бабушки

По версии следствия, 28-летний обвиняемый несколько дней пил алкоголь. Чтобы избежать конфликта с родителями 20 ноября он отправился ночевать к 77-летней бабушке. Поругавшись с ней, мужчина избил пожилую женщину и нанес не менее пяти ударов молотком по голове. Когда он ушел, женщина позвонила сыну. Тот вызвал «скорую помощь». Потерпевшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Внука взяли под стражу, сообщает СУ СКР по РТ.