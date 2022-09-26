 Челнинец украл бутылку алкоголя из магазина, угрожая продавцу
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Челнинец украл бутылку алкоголя из магазина, угрожая продавцу

На мужчину завели уголовное дело по статье о разбое.

Республика
26 сентября 2022  10:38
Автор:
Ольга Ильина

Накануне поздно вечером безработный 55-летний челнинец, угрожая продавцу, похитил спиртное. Теперь в его отношении завели уголовное дело по статье о разбое, сообщают «Челнинские известия».

Мужчина в магазине взял две бутылки водки и пошел к выходу, где его попытались остановить продавцы, требуя вернуть бутылки. Но мужчина, крикнув: «Вот я тебе сейчас дам бутылкой», замахнулся на одну из продавщиц. После этого сотрудники оставили все попытки преградить путь злоумышленнику.

Позже челнинца задержала полиция, которая выяснила, что мужчина неоднократно судим за кражи и разбой.

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