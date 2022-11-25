 Челнинка через суд попыталась стать «немкой»
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Челнинка через суд попыталась стать «немкой»

Женщина хотела изменить свою национальность, так как ее мать, по словам челнинки, немка.

Республика
25 ноября 2022  14:21
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах женщина обратилась в местный ЗАГС с просьбой внести изменения в свои документы в части национальности – вместо «русской» указать «немка». Свое решение она обосновала тем, что ее отец по национальности «русский», а мать – «немка».

По словам женщины, с детства она воспитывалась матерью в немецких традициях. После развода, отец не занимался воспитанием женщины. В ЗАГСе отказались вносить изменения, поэтому челнинка обратилась в суд.

Однако суд женщине так же отказал. Если родители принадлежат к разным национальностям, то при выдаче паспорта в первый раз национальность записывается по желанию получателя. Далее запись о национальности изменению не подлежит, передают «Челнинские известия».

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