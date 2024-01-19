Челнинская семья уверена в своей победе на общероссийском конкурсе

Непосредственно за день до их вылета в Москву туда отправились их сценические костюмы и инструменты. Ведь семейство выучило песню, подготовило номер. Все его члены уверены, что в Челны они обязательно вернутся с победой

История этой семьи начинается вместе с историей становления КАМАЗа. Вся жизнь ее членов связана с предприятием. Недаром общий стаж работы на КАМАЗе у всех Гайфуллиных-Сафиных достиг 279 лет.

Например, здесь трудятся и Гульнара, и Ринат Гайфуллины. Будущих мужа и жену тогда познакомили друзья. Узнав о возможности поучаствовать в форуме, супруги не ожидали такого быстрого отклика от представителей старшего поколения, хотя и не сомневались в них, призналась челнинка.

«Наша семья дружная, веселая, активная, мы жизнерадостные, мы позитивные. Мы любим всегда что-то новое, то, что мы никогда не пробовали. Ну, и дружные мы», — объяснила решение участвовать в конкурсе Гульнара Гайфуллина.

Самая старшая в семье — Мамдуда Гайфуллина, свекровь Гульнары. Она бабушка восьми внуков, любящая готовить для них разнообразную выпечку. «Что дети говорят: «Эби, вот это печь, вот это печь, вот такую печь». А когда ребенок, сын, у меня маленький был, говорил: „Эни, вот такие голубцы печь”. Вот такое делай: эчпочмак, бэлеш. Всё это они любят у меня, а я вкусно готовлю», — рассказала женщина.

Ожиданиями от участия в конкурсе поделился дядя Гульнары — Рауф Зарипов из деревни Алга Сармановского района РТ, название которой созвучно татарскому слову со значением «вперед». «Наш девиз — алга. Как по-татарски говорят: как будет назад? У нас назад нет, развернулся и давай алга. Только алга», — подчеркнул он.

Всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые» должен открыть Год семьи, объявленный в стране по решению Президента РФ Владимира Путина.

