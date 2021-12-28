 Челнинские врачи удалили опухоль с сердца молодой девушки
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Челнинские врачи удалили опухоль с сердца молодой девушки

После длительной реабилитации пациентка вернулась домой.

Истории
28 декабря 2021  19:45
Автор:
Эдуард Салихов

Челнинские кардиохирурги удалили опухоль с сердца 34-летней девушки. Доброкачественное образование обнаружили во время УЗИ. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте БСМП. 

«Нашими специалистами было принято решение о хирургическом лечении, так как местонахождение данной опухоли в левом предсердии и ее большие размеры грозили молодой девушке инсультом или тромбозом артерии», — сказано в посте. 

«Они мои спасители!», — так девушка отзывается о команде медиков. После длительной реабилитации пациентка вернулась домой.

 

Фото: © Instagram-аккаунт БСМП

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана врачи в экстренном порядке прооперировали девушку с опухолью легких. Операция прошла успешно.

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