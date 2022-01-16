Челнинский врач рассказала, насколько опасен надвигающийся на Россию омикрон

Главврач частного медцентра Набережных Челнов Лариса Танова рассказала, что новым штаммом омикрон переболеет половина населения.

Она сообщила, что омикрон распространяется в 2,5 раза быстрее дельты. В России заболеваемость вирусом может вырасти до 100 тыс. человек за сутки.

Но также она отметила, что само по себе заболевание этим штаммом протекает в легкой форме. Та половина населения, которая переболеет омикроном, обеспечит коллективный естественный иммунитет и снижение заболеваемости.

Коронавирус представляет особую опасность для людей с сахарным диабетом, гипертонией, избыточной массой тела. Но полностью здоровым людям также нужно позабодиться о своем иммунитете против коронавируса.

Для этого врач посоветовала исключить из рациона изделия из муки и сладкое, добавить овощей. Также она советует смазывать носовых ходы кремами с эфирными маслами, принимать противовирусные препараты. Обязательно должна соблюдаться вакцинация.