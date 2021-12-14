Челнинскую скандалистку Алтынбаеву выписали из психбольницы

Челнинскую скандалистку и антиваксершу Агину Алтынбаеву выписали из психбольницы. Многодетная мать провела там почти месяц. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Друзья,спасибо что забрали меня и полностью обеспечивали моих детей пока меня не было и были рядом все эти 28 дней», — написала Алтынбаева.

Напомним, что Агина Алтынбаева сбежала из психиатрической клиники, куда ее принудительно направили по решению суда. Однако ее поймали и отправили обратно на лечение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Алтынбаева рассказала о своем опыте нахождения в психиатрической клинике. Женщина сообщила о заботе и внимании со стороны персонала и о пятиразовом питании.