 Челнинскую скандалистку Алтынбаеву выписали из психбольницы
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Челнинскую скандалистку Алтынбаеву выписали из психбольницы

Многодетная мать провела в казанской психиатрической клинике почти месяц. 

Истории
14 декабря 2021  18:27
Автор:
Эдуард Салихов

Челнинскую скандалистку и антиваксершу Агину Алтынбаеву выписали из психбольницы. Многодетная мать провела там почти месяц. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте». 

«Друзья,спасибо что забрали меня и полностью обеспечивали моих детей пока меня не было и были рядом все эти 28 дней», — написала Алтынбаева. 

Напомним, что Агина Алтынбаева сбежала из психиатрической клиники, куда ее принудительно направили по решению суда. Однако ее поймали и отправили обратно на лечение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Алтынбаева рассказала о своем опыте нахождения в психиатрической клинике. Женщина сообщила о заботе и внимании со стороны персонала и о пятиразовом питании.

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